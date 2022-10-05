В России продажи водки и крепкого алкоголя упали на 15%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажи водки и крепкого алкоголя упали на 15% в период с 15 августа по 15 сентября по сравнению с показателем в марте. Об этом говорится в исследовании «Контур.Маркета», сообщает РИА Новости.

Аналитики фискальных данных от «Контур.Маркета» сравнили мартовские данные и период с 15 августа по 15 сентября 2022 года <...>. Продажи водки, виски, рома и других крепких напитков сократились на 15%, — сказано в документе.

Если сравнивать российские и зарубежные бренды, средняя цена импортной бутылки снизилась с 439 рублей до 420 рублей в среднем, что все равно дороже отечественных напитков, средняя цена которых составляет 245 рублей за бутылку.

Незначительно подросла доля иностранных брендов крепкого алкоголя с 14,1% до 15%. Продажи импортного рома, коньяка и джина упали на 9,5% в штуках и на 13,4% в деньгах, отмечают эксперты.

В исследовании говорится, что, несмотря на значительную долю рынка, отечественный крепкий алкоголь, включая водку, также просел в продажах на 16% и принес производителям на 15,4% меньше выручки.

Ранее гендиректор компании AST Леонид Рафаилов заявил, что в России наметилась тенденция на увеличение потребления дешёвых спиртных напитков, причины этого кроются в снижении покупательской способности населения страны и сокращении предложения со стороны производителей дорогого алкоголя.