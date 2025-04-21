В России призвали поддержать развитие региональных брендов Глава ТПП Дыбова предложила поддержать локальных производителей товаров в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Дыбова

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова в беседе с «ФедералПресс» призвала государство и потребителей поддержать региональных производителей, которые выпускают качественные товары. По ее словам, локальные бренды страны нужно сделать символами надежности и высоких стандартов.

Борьба с контрафактом должна стать приоритетом для государства и бизнеса. Поддержка качественных локальных производителей через законодательные инициативы и программы лояльности поможет укрепить позиции российского товаропроизводителя на рынке, — отметила Дыбова.

По ее мнению, производителям стоит рассматривать альтернативные пути развития вместо борьбы за место в крупных сетях. Например, создание оригинальных торговых форматов, фирменных точек продаж или новых способов реализации, перечислила эксперт. Она уточнила, что основной ставкой при этом должно оставаться качество.

Как ранее стало известно, потери бюджета России из-за нелегального оборота шоколадной и кондитерской продукции в 2025 году превысят 12 млрд рублей. В 2023 году контрафактные продажи в натуральном выражении доходили до 1,49 млрд упаковок.