В России приостановили экспорт сахара Кабмин: в России приостановлен экспорт тростникового или свекловичного сахара

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Российские власти ввели временный запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы, следует из опубликованного пресс-службой кабмина постановления. По информации ведомства, ограничение продолжит действовать до 31 августа 2024 года.

Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка, — говорится в сообщении.

Исключением станет вывоз продукции в страны Евразийского экономического союза в определенных объемах. Так, в Армению разрешено экспортировать 28 тысяч тонн, в Белоруссию — 5 тысяч тонн, в Казахстан — 120 тысяч тонн, в Киргизию — 28,5 тысячи тонн. Ответственность за распределение объемов поручена Минсельхозу.

Ранее Telegram-канал Mash допустил, что предложение об ограничении экспорта сахара хотят ввести для сохранения баланса цен. При этом известно, что с апреля 2023 года по февраль 2024 года показатель вывоза из России составил 442 тысячи тонны, что в три раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

До этого стало известно, что в России с 1 марта ввели запрет на экспорт бензина до конца лета 2024 года. Кроме того, на шесть месяцев будут увеличены нормативы торгов дизельным топливом на бирже.