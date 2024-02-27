СМИ узнали, что в РФ вскоре приостановят экспорт бензина РБК: в России с 1 марта на полгода запретят экспорт бензина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на шесть месяцев, начиная с 1 марта текущего года, сообщили РБК осведомленные источники. Они добавили, что также было принято решение увеличить норматив продаж дизельного топлива на бирже до 16%.

Также уточняется, что временный запрет на экспорт топлива не распространяется на ранее согласованные поставки в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. С предложением ввести временный запрет к премьер-министру обращался вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что на внутреннем рынке в скором времени наступит сезон активных полевых работ, плановых ремонтов на НПЗ и летних отпусков. Это, по его словам, повлечет за собой повышенный спрос на топливо.

В 2023 году правительство РФ уже применяло запрет экспорта топлива. Это произошло в сентябре, причиной стал резкий рост оптовых цен. В ноябре мера была отменена.

Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина рассказала, что цены на топливо в России в 2024 году будут зависеть от уровня инфляции и курса валют. Она обратила внимание, что, если рубль будет падать относительно доллара и евро, стоимость бензина для российских автомобилистов вырастет.

В свою очередь ведущий аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков допустил, что удары ВСУ по нефтебазам и НПЗ на территории России могут привести к дефициту бензина на внутреннем рынке и взлету цены на топливо. Он не исключил, что прекращение работы одного или двух НПЗ способно вызвать подобные последствия.