В России придумали способ стать одной из ведущих промышленных стран мира

Начиная с 2013 года, объём иностранных инвестиций в российскую экономику неуклонно падает. Только за прошедший год, по данным Банка России, этот показатель снизился в четыре раза, составив 9,2 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2013 году иностранцы инвестировали в Россию около 70 миллиардов долларов. Автор проекта «20 идей по развитию России» предприниматель и активист Дмитрий Давыдов считает, что в России необходимо создать экономические стимулы для развития промышленности и повышения интереса у производителей и инвесторов со всего мира.

По его мнению, у России есть все возможности для инвестиционной привлекательности: территориальные, ресурсные, технологические. Главной проблемой для нашей страны является высокая налоговая нагрузка, которая составляет, согласно исследованию Всемирного банка, в среднем 47%. Также на инвестиционный климат влияют административное давление, неравномерное развитие регионов России и чрезмерная зарегулированность вопросов внедрения новых разработок.

Для изменения ситуации России нужно использовать лучшие мировые практики, опыт других стран, которые выбрали правильный вектор развития, например опыт Сингапура, ОАЭ, Южной Кореи, считает Давыдов. Так, на ближайшие 30–50 лет предприниматель предлагает предусмотреть минимальные ставки по всем видам налогов для компаний, производящих следующие категории товаров:

1. Товары, которые на данный момент не производятся в России и не планируются к производству, но после организации их производства в России будут исключительно экспортироваться.

Например, Россия не производит и не планирует производить автомобили с правым рулем. Соответственно, после запуска их производства они будут экспортироваться в страны с левосторонним движением, где используются праворульные автомобили (Индия, Пакистан, Таиланд, ЮАР и т. д.).

Из-за минимального налога появится значительный интерес к запуску производства таких автомобилей на территории России. С такими налоговыми льготами экспортируемые из России автомобили могут быстро вытеснить многие марки, поставляемые в страны с левосторонним движением, так как стоимость аналогичных автомобилей российского производства будет ниже.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

2. Товары, которые на данный момент не производятся в России и не планируются к производству, но после организации их производства в России будут продаваться как на внутреннем рынке, так и отправляться на экспорт.

Речь идёт о продукции от крупных мировых компаний-разработчиков и брендов, которые развернули свои производства в других странах (например, в Китае) и не имеют никаких планов по открытию предприятий в России. Например, производство компьютерной техники, смартфонов, брендовой одежды. Такие товары могут продаваться в России для удовлетворения местного спроса, а также экспортироваться в зарубежные страны.

«Стоимость производимых на территории России товаров будет значительно ниже их текущей импортной стоимости, и это приведёт к повышению покупательской способности», — отмечает Давыдов.

3. Товары, которые будут экспортироваться в те страны, где российские производители и их торговые марки на данный момент еще не представлены.

Например, основными ёмкими экспортными рынками сбыта автомобилей Lada являются страны СНГ. Соответственно, если автомобили Lada начнут экспортироваться в страны, в которых они в настоящее время не представлены, то вышеуказанные льготы будут применяться к оборотам/доходам от такого экспорта.

«Это даст больше возможностей для российских промышленников в освоении новых рынков сбыта, что будет способствовать наращиванию производственных мощностей», — добавляет предприниматель.

По его мнению, законодателю следует запретить открытие заводов и фабрик по программе льготного налогообложения в Москве, Санкт-Петербурге и в радиусе 500 километров от этих городов.

«Развитие промышленности в регионах приведёт к оттоку огромного количества рабочих и их семей из этих мегаполисов в населённые пункты, где будут открыты новые заводы и фабрики. Таким образом, это также поможет решению проблемы перегруженности, пробок и экологии в Москве и Санкт-Петербурге», — считает Давыдов.

Реализация указанных мер даст возможность открыть новые промышленные объекты и создать дополнительные рабочие места. При этом текущие налоговые поступления не сократятся, поскольку изменения коснутся только тех товаров, которые не только не производятся сейчас, но и не планируются в будущем. Введение льготных налоговых условий сразу обратит внимание российских и иностранных производителей на Россию и сможет превратить страну в одну из самых конкурентоспособных промышленных держав мира. Однако реализация этих инициатив невозможна без законодательной поддержки со стороны государства, резюмировал Дмитрий Давыдов.