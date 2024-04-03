В России предсказали снижение цен на гречку Экономист Волкова: цены на гречку могут упасть на 3% из-за большого урожая

Цены на гречку в России могут снизиться на 3%, считает преподаватель кафедры политэкономии и истории экономической науки, член совета молодых ученых РЭУ им. Г. В. Плеханова Катерина Волкова. В разговоре с «Газетой.Ru» экономист уточнила, что это связано с высоким сбором урожая по этой культуре.

Сбор урожая по этой культуре в 2024 году поставил новый рекорд. Аграрии убрали 1,2 млн т гречихи, что на 39% больше результатов прошлого года. Такой результат предполагает дальнейшее снижение цен на продукцию, — пояснила эксперт.

При этом Волкова отметила, что во всем мире растет спрос на безглютеновые крупы. В связи с этим увеличивается и экспорт гречки из России. По ее словам, цены на внутреннем рынке будут зависеть от того, сколько продукции будут вывозить из страны и сколько зерна останется в России. Если экспорт создаст дефицит гречки, ожидать снижения цен не стоит. Экономист добавила, что при грамотной политике государства такой ситуации произойти не должно.

Руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков ранее рассказал, что в ближайшее время в России могут подешеветь бананы. Он отметил, что эквадорские фрукты, поставки которых запретили из-за вредителя, мухи-горбатки, активно замещаются бананами из Индии.