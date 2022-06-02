В России предложили увеличить срок ремонта товаров по гарантии

Фото: Alexey Bychkov/Global Look Press

Минэкономразвития, Минпромторг и Роспотребнадзор обсуждают возможность увеличить срок ремонта товаров по гарантии. В ближайшие два месяца российский бизнес ожидает рост претензий и исков от потребителей, пишут «Известия».

Неисправный товар не могут починить за положенные 45 дней, это касается как автодилеров, так и других предприятий. Производители задерживают поставку деталей, а сервисы не могут справиться с этой проблемой самостоятельно. В связи с этим Минэкономразвития предложило обдумать пути решения проблемы.

После совещания, на котором стороны обсудили решение несоблюдение сроков гарантийного ремонта по независящим от компаний причинам, было предложено несколько вариантов.

В частности, предлагается внести поправки в закон о защите прав потребителей для увеличения срока гарантийного ремонта до 90 дней и ввести мораторий на взыскание штрафов размере 50% от суммы, которую суд присуждает потребителю за неисполнение обязательств.

Ранее сообщалось, что россияне переключаются на обслуживание своих автомобилей в гаражных мастерских. Официальные дилеры, которые еще продолжают работу, фиксируют отток клиентов.