В России предложили создать в магазинах «социальные полки» для пенсионеров Эксперты Финуниверситета предложили создать в магазинах «социальные полки»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ призвали власти просчитать дополнительные меры обеспечения пенсионеров продовольствием, пишет РБК. В статье «Оценка эффективности реализации мер по повышению материального содержания российских пенсионеров и разработка альтернативных мер их социального обеспечения» они предложили создать полки с бесплатными товарами, сертификаты на цифровом рубле и социальные рынки.

Основная доля расходов пенсионеров уходит на продукты, товары первой необходимости и оплату коммунальных услуг. Эксперты считают, что дополнительное обеспечение пожилых россиян окажет положительное влияние на уровень их жизни, высвободив от 10% до 20% средств, которые уходят на питание.

В Финуниверситете предложили организовывать социальные ярмарки, на которых малые и средние сельхозпредприятия могли бы решить сложности со сбытом в условиях конкуренции с крупными сетями, а люди приобретали бы продукцию без наценки.

Еще одна мера построена на идее фудшеринга. Согласно инициативе, товары с истекающим сроком годности можно было бы продавать с большой скидкой или отдавать пенсионерам бесплатно.

Кроме того, эксперты предложили использовать социальные электронные сертификаты, развивать электронные социальные карты (ЭСК) и создать раздел «Социальные товары» на маркетплейсах.

В России с 1 октября некоторые категории пенсионеров получат надбавку к ежемесячным выплатам. Кто может рассчитывать на доплату, как изменится размер пенсии военных и участников СВО — в материале NEWS.ru.