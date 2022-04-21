В России предложили создать стандарты классов жилья для защиты покупателей

Депутаты Госдумы выступили с инициативой по созданию стандартов классов жилья для того, чтобы исключить риск обмана покупателей. Письмо, авторами которого являются члены комитета по строительству и ЖКХ, направлено в Минстрой, ФАС и ДОМ.РФ, пишут «Известия».

В письме говорится , что в России нет чётко прописанных и утверждённых параметров классов новостроек за исключением «стандарта», который определяет Минстрой. Покупатели первичного жилья оказываются обманутыми из-за недобросовестной рекламы, которую используют застройщики.

Мы фиксируем рост жалоб граждан, которые были введены в заблуждение рекламой жилых комплексов, причисляемых застройщиками к той или иной категории, но не соответствующих по качеству ожиданиям покупателя, — сообщил газете руководитель рабочей группы президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Александр Якубовский.

Депутат предлагает разработать и утвердить классы жилья, которые ограничат их количество и пропишут подробные параметры. Авторы инициативы считают, что эти стандарты позволят пресечь недобросовестную конкуренцию между девелоперами, повысят качество реализуемых проектов и создадут здоровую конкурентную среду.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева считает, что застройщики должны нести ответственность за те предложения, которые они делают. Так, на этапе проекта речь может идти о паркинге, благоустройстве дворов, детских садах и прочей инфраструктуре, а на деле люди получают только свою квартиру.

Сопутствующую инфраструктуру не принимают проверяющие органы, она не является фиксированной. Нужно, чтобы в договоре передачи жилья фигурировали права покупателей на эти объекты, которые должны быть созданы согласно проекту, — уверена парламентарий.

Ранее сообщалось, что группа депутатов Госдумы разрабатывает законопроект, согласно которому максимальный налоговый вычет при покупке жилья может быть увеличен в два раза. Он составит до 520 тысяч рублей, а на погашение процентов по ипотеке — до 780 тысяч рублей.