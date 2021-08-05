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В России предложили провести новую пенсионную реформу

12:54, 05 августа 2021
В России предложили провести новую пенсионную реформу Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
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В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) считают неправильным разделение пенсионеров на работающих и неработающих. Об этом пишут «Известия».

Глава ФНПР Михаил Шмаков предложил провести новую пенсионную реформу. По его мнению, «ситуация уже разгорелась».

Сумма, которую работающим пенсионерам задолжали, продолжает нарастать. Поэтому мы время от времени об этом говорим на трехсторонней комиссии, на других каких-то совещаниях, в Пенсионном фонде. Это неравенство, хотя условия страхования у всех одинаковые, — сказал Шмаков.

Он отметил, что работающие пенсионеры делают взносы в Пенсионный фонд, а выплаты полностью покрывают индексацию, которая идет для неработающих пенсионеров. Шмаков считает, что реформам мешает финансовый блок правительства, которое, по его мнению, выступает против изменений.

Ранее сообщалось, что Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил точку зрения, что индексации пенсий работающим пенсионерам не будет до 2025 года. Политик выразил разочарование отчётом главы Пенсионного фонда Андрея Кигима о согласованном трёхлетнем бюджете. Он напомнил, что индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили более пяти лет назад.

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