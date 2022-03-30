В России предложили полностью запретить валютные контракты внутри страны

Федеральная антимонопольная служба предложила полностью запретить внутри РФ заключение договоров с привязкой их к иностранной валюте или мировым товарным индексам. Законопроект вынесен на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Об этом сообщил РБК.

По имеющимся данным, работа над законопроектом продолжается , при этом он уже был согласован минфином. В ФАС сообщили, что документ был создан в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению развития росийской экономики в условиях внешнего санкционного давления, утверждённым правительственной комиссией в середние марта.



Законопроект предусматривает запрет на определение цены российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых индексов на мировых товарных рынках. В этой связи предполагается внести изменения в Гражданский кодекс, в настоящее время позволяющий вышенаванные меры. При этом сама оплата по договору должна производиться в рублях.

В документе отмечается, что все равнее заключённые договоры на прежних условиях следует перезаключить в течение 30 дней с момента опубликования закона. Если в течение этого времени стороны не придут к соглашению, исполнение договора атоматически будет переведено в рубли по состоянию на 1 января 2022 года.



В настоящее время привязка к валюте или биржевым индикаторам активно используется в договорах с целью страхования от ослабления рубля. Часто такие условия используются в сфере банковских кредитов, при сделках по слияниэ и поглощению, при продаже нефтпродуктов и предметов искусства и других.

Ранее Банк России выпустил рекомендацию для кредитных организаций по корректировке подходов к купле и продаже валюты юридическим лицам. В ней говорится, что банки должны установить различные курсы в зависимости от клиента. Импортёры будут приобретать по максимально выгодному курсу, другие компании — на худших условиях.