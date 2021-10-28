В России предложили бороться с лудоманией за деньги игорного бизнеса

В последнее время в России наблюдается небывалый интерес к азартным играм, чему, в частности, способствует стремительное развитие информационных технологий. Теперь не нужно даже выходить из дома, чтобы сделать ставку в букмекерской конторе, на тотализаторе или чтобы купить лотерейный билет. Доступность подобного рода развлечений нередко приводит к патологической зависимости — лудомании. Справиться с этой проблемой, масштабы которой пока трудно оценить, можно благодаря использованию опыта ведущих зарубежных стран, считает предприниматель Дмитрий Давыдов, автор проекта «20 идей для развития России». Материал опубликован на портале 20idei.ru .

По данным ВОЗ, ежегодно в мире 350 миллионов человек страдают от игромании, уровень распространённости этого заболевания доходит до 5,8 процента. В России пока не уделяется должного внимания этой проблеме, отмечает Давыдов. Для начала необходимо понять, что игромания — это не дурная привычка, а серьёзное заболевание, требующее лечения. Гемблинг приводит к конфликтам в семье, разводам, насилию, толкает людей на преступления, а порой и на самоубийства. Кроме того, от этого недуга никто не застрахован. По данным Национальной ассоциации США по проблемам азартных игр, любой житель Земли может стать лудоманом с вероятностью 48 процентов.

Daniel Hambury/TASS

Несмотря на всю серьёзность проблемы, в России нет организаций, которые специализируются на превентивной и консультационной помощи игроманам. Также в нашей стране отсутствуют информационные ресурсы, посвящённые профилактике лудомании, информационной и консультативной поддержке игроков. России за основу можно взять опыт Сингапура, считает Дмитрий Давыдов. Правительство этой страны в 2005 году создало Национальный совет по проблемному гемблингу (NCPG), наделив его полномочиями по контролю за операторами игорного бизнеса. Совет тесно сотрудничает с Министерством развития общества и семьи и состоит из 17 влиятельных экспертов в различных сферах: психиатрия, психология, социальная реабилитация, консультирование и юриспруденция.

В Южной Корее и Финляндии организации, занимающиеся борьбой с проблемным гемблингом, финансируются за счёт операторов игорного бизнеса. Так, национальная корпорация «Корейский центр проблемного гемблинга» ежегодно выставляет счета всем субъектам игорного бизнеса в стране. В Финляндии за финансирование организации Peluuri, оказывающей бесплатную поддержку всем проблемным игрокам с 2004 года, отвечает национальный гемблинг-оператор Veikkaus.

Создание в России Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) позволило установить запрет на приём ставок от лиц, зарегистрировавших своё желание отстраниться от азартных игр. Однако таких мер недостаточно для борьбы с проблемой, считает предприниматель. Чтобы существенно сократить негативные последствия азартных игр, необходимо принимать превентивные меры, пропагандируя принципы «ответственной игры», а также сделать доступной психологическую поддержку игрокам и их близким.

Для получения финансовой помощи организация могла бы проходить проверку регулятора игорного бизнеса на соответствие нескольким критериям: это доказанный опыт не менее одного года в одном или нескольких видах деятельности по борьбе с игровой зависимостью, отсутствие каких-либо связей с операторами игорного бизнеса, их представителями и сотрудниками, выполнение требований регулятора, таких, как, например, гарантии целевого использования полученных средств и предоставление отчётности.

Артем Геодакян/ТАСС

Аналогичная практика уже внедрена Комиссией по азартным играм Великобритании (UKGC) — одним из наиболее опытных и авторитетных правительственных регуляторов игорного бизнеса в мире. Реализация предложений активиста позволит, по его мнению, создать новые рабочие места в благотворительных организациях и частных компаниях, а предприниматели, работающие в социальной сфере, получат поддержку. При этом государственный бюджет не понесёт никаких расходов.

В России утверждена программа внебюджетной поддержки развития спорта за счёт средств от игорного бизнеса (тотализатора, лотерей и т. д.). Однако если таким же образом утвердить и поддержку организаций, целенаправленно занимающихся проблемой негативных последствий азартных игр, то сотни тысяч россиян, попавших в капкан азартных игр, также смогут получить квалифицированную консультативную поддержку либо скидки на лечение и восстановление в специализированных клиниках, уверен Давыдов. Население, и в особенности молодёжь, будет информировано об опасностях этого увлечения и способах самоконтроля.

По мнению предпринимателя, эти меры окажут положительное влияние на благополучие России, однако их реализация невозможна без законодательной поддержки со стороны государства.