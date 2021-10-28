В России предложили бороться с лудоманией за деньги игорного бизнеса

В последнее время в России наблюдается небывалый интерес к азартным играм, чему, в частности, способствует стремительное развитие информационных технологий. Теперь не нужно даже выходить из дома, чтобы сделать ставку в букмекерской конторе, на тотализаторе или чтобы купить лотерейный билет. Доступность подобного рода развлечений нередко приводит к патологической зависимости — лудомании. Справиться с этой проблемой, масштабы которой пока трудно оценить, можно благодаря использованию опыта ведущих зарубежных стран, считает предприниматель Дмитрий Давыдов, автор проекта «20 идей для развития России». Материал опубликован на портале
По данным ВОЗ, ежегодно в мире 350 миллионов человек страдают от игромании, уровень распространённости этого заболевания доходит до 5,8 процента. В России пока не уделяется должного внимания этой проблеме, отмечает Давыдов. Для начала необходимо понять, что игромания — это не дурная привычка, а серьёзное заболевание, требующее лечения. Гемблинг приводит к конфликтам в семье, разводам, насилию, толкает людей на преступления, а порой и на самоубийства. Кроме того, от этого недуга никто не застрахован. По данным Национальной ассоциации США по проблемам азартных игр, любой житель Земли может стать лудоманом с вероятностью 48 процентов.
Несмотря на всю серьёзность проблемы, в России нет организаций, которые специализируются на превентивной и консультационной помощи игроманам. Также в нашей стране отсутствуют информационные ресурсы, посвящённые профилактике лудомании, информационной и консультативной поддержке игроков. России за основу можно взять опыт Сингапура, считает Дмитрий Давыдов. Правительство этой страны в 2005 году создало Национальный совет по проблемному гемблингу (NCPG), наделив его полномочиями по контролю за операторами игорного бизнеса. Совет тесно сотрудничает с Министерством развития общества и семьи и состоит из 17 влиятельных экспертов в различных сферах: психиатрия, психология, социальная реабилитация, консультирование и юриспруденция.
В Южной Корее и Финляндии организации, занимающиеся борьбой с проблемным гемблингом, финансируются за счёт операторов игорного бизнеса. Так, национальная корпорация «Корейский центр проблемного гемблинга» ежегодно выставляет счета всем субъектам игорного бизнеса в стране. В Финляндии за финансирование организации Peluuri, оказывающей бесплатную поддержку всем проблемным игрокам с 2004 года, отвечает национальный гемблинг-оператор Veikkaus.
Создание в России Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) позволило установить запрет на приём ставок от лиц, зарегистрировавших своё желание отстраниться от азартных игр. Однако таких мер недостаточно для борьбы с проблемой, считает предприниматель. Чтобы существенно сократить негативные последствия азартных игр, необходимо принимать превентивные меры, пропагандируя принципы «ответственной игры», а также сделать доступной психологическую поддержку игрокам и их близким.
Для получения финансовой помощи организация могла бы проходить проверку регулятора игорного бизнеса на соответствие нескольким критериям: это доказанный опыт не менее одного года в одном или нескольких видах деятельности по борьбе с игровой зависимостью, отсутствие каких-либо связей с операторами игорного бизнеса, их представителями и сотрудниками, выполнение требований регулятора, таких, как, например, гарантии целевого использования полученных средств и предоставление отчётности.
Аналогичная практика уже внедрена Комиссией по азартным играм Великобритании (UKGC) — одним из наиболее опытных и авторитетных правительственных регуляторов игорного бизнеса в мире. Реализация предложений активиста позволит, по его мнению, создать новые рабочие места в благотворительных организациях и частных компаниях, а предприниматели, работающие в социальной сфере, получат поддержку. При этом государственный бюджет не понесёт никаких расходов.
В России утверждена программа внебюджетной поддержки развития спорта за счёт средств от игорного бизнеса (тотализатора, лотерей и т. д.). Однако если таким же образом утвердить и поддержку организаций, целенаправленно занимающихся проблемой негативных последствий азартных игр, то сотни тысяч россиян, попавших в капкан азартных игр, также смогут получить квалифицированную консультативную поддержку либо скидки на лечение и восстановление в специализированных клиниках, уверен Давыдов. Население, и в особенности молодёжь, будет информировано об опасностях этого увлечения и способах самоконтроля.
По мнению предпринимателя, эти меры окажут положительное влияние на благополучие России, однако их реализация невозможна без законодательной поддержки со стороны государства.