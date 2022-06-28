В России предложили отменить налог с 3 млн рублей при продаже жилья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупные риелторские компании предложили повысить необлагаемую налогом сумму при продаже жилья с 1 млн до 3 млн рублей, если взамен покупается новое жильё. Соответствующее обращение направлено в адрес премьера Михаила Мишустина, инициативу поддерживают в Госдуме и девелоперы, сообщают «Известия».

На сегодня налог взимается, если жильё продано в течение пяти лет с момента владения им. Но за последние два года цены на недвижимость выросли до 60%, сделав затруднительным решение квартирного вопроса для многих семей. Поэтому предложение федеральной компании «Этажи» об увеличении необлагаемой налогом суммы будет актуально, считают сторонники инициативы.

Инициативу, связанную со снижением налогов для физических лиц, можно приветствовать. Мера будет стимулировать покупательскую способность, по сути, вернув эти деньги в реальный сектор экономики, — заявил член комитете Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По мнению экспертов, увеличение необлагаемой налогом суммы и при продаже загородной недвижимости позволит сдержать рост цен в этом секторе. Мера позитивно скажется как на вторичном, так и на первичном рынке жилья, в основном, в массовом сегменте. Также целесообразно сократить срок, в течение которого взимается НДФЛ, до трёх лет.

Спрос на квартиры позволит девелоперским компаниям развиваться. Продавцы жилья также не будут уходить в тень при оформлении сделки.

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