В России предложили отменить комиссию за внутрибанковские переводы

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил отменить комиссии за внутрибанковские переводы физических лиц. По его словам, из-за них россияне теряют деньги при онлайн-операциях или выбирают использование наличных. Соответствующее письмо направлено на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, сообщает RT.

Орлов отметил , что в условиях пандемии ограничение контактов служит одним из способов снижения уровня заболеваемости COVID-19 в России. Интернет-ресурсы и системы интернет-банкинга помогают россиянам совершать дистанционные покупки и также позволяют избегать ненужных контактов, однако использовать их более широко мешают внутрибанковские комиссии.

Прошу вас оценить целесообразность <...> введения запрета банкам взимать комиссию за денежные переводы между физическими лицами в случае, если данные транзакции производятся в системе одного банка, — подчёркивается в письме Орлова.

Ранее платёжная система Mastercard существенно снизила комиссии для переводов, привязанных к номеру телефона или аккаунту в соцсетях. Это сделано в рамках собственного сервиса и должно помочь ей конкурировать с Системой быстрых платежей. Сумма комиссий меняется с 23 апреля и коснётся денежных переводов с карты на карту между физлицами, которые будут зависеть от подключения банков к её платформе Mastercard Transfer Hub.