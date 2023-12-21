В России предложили ограничить импорт семян В Минсельхозе предложили ограничить импорт семян из недружественных стран

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В Минсельхозе предложили ограничить импорт семян целого ряда сельскохозяйственных культур, в том числе картофеля, свеклы и рапса, пишет «Парламентская газета». В ведомстве отметили, что планируют вводить квоты на ввоз продукции из недружественных стран с целью обеспечить страну отечественными семенами. Так, на пшеницу, рожь и соевые бобы хотят установить нулевую квоту.

В частности, со следующего года планируется установить квоту на импорт из недружественных стран семян картофеля в размере 16 тысяч т, пивоваренного ячменя — 0,6 тысячи т, кукурузы — пять тысяч т, в том числе восковидной — 0,6 тысячи т. Предусмотрены квоты на импорт рапса — две тысячи т, подсолнечника и его гибридов — семь тысяч т, сахарной свеклы — две тысячи т, — отметили в Минсельхозе.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский подчеркнул, что инициатива может привести к ряду негативных последствий. Так, существует риск столкнуться со снижением урожая, потому что отечественные семена пока еще уступают импортным по основным характеристикам. По его словам, на развитие отечественной селекции потребуется больше года, поэтому квотирование на импорт с большой вероятностью продлят.

Россия ранее вновь заняла лидирующие позиции по поставкам зерна в Евросоюз. Страна вернулась в топ впервые с марта 2022 года. Причиной этому стало резкое наращивание поставок со стороны стран ЕС в сентябре 2023 года.