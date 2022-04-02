В России предложили обнулить сельхозналог для производителей овощей

Обнулить сельскохозяйственный налог для производителей, занятых выращиванием овощей, предложил губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн. Об этом сообщили в областном правительстве. Также глава региона предложил отдать невостребованные земельные участки для выращивания овощей в открытом грунте. Увеличение доли собственного производства позволит снизить стоимость продукции в торговых сетях.

Губернатор ЕАО внёс предложение обнулить сельхозналог для товаропроизводителей, занятых выращиванием овощей — как в закрытом, так и в открытом грунте. Теперь это решение будет прорабатываться со всеми заинтересованными сторонами, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства ЕАО.

Также Гольдштейн предположил, что невостребованные земельные участки, имеющиеся у муниципальных образований, можно отдать для выращивания овощей в открытом грунте. Увеличение собственного производства позволит снизить цены в торговых сетях.

В кабмине региона сообщили о создании круглогодичного тепличного комплекса по выращиванию огурцов и помидоров. Его возведение запланировано в посёлке Смидович. В целом в ЕАО рассматривается запуск шести проектов в области сельского хозяйства, касающихся растениеводства, переработки продукции, производства удобрений.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства России считает нужным сохранить минимальные наценки на социально-значимые продукты, включая сахар, по меньшей мере до начала нового сельхозсезона.