В России предлагают снизить плату за промышленные выбросы

Российские власти обсуждают возможность смягчения экологических требований предприятиям для поддержания бизнеса на фоне западных санкций. Данные меры направлены на рассмотрение в профильные ведомства, пишут «Известия» со ссылкой на протокол заседания комиссии Госсовета РФ по экологии.

Предлагается в разы снизить коэффициенты платы за негативное воздействие на окружающую среду. На сегодня для предприятий применяются в основном два коэффициента к ставке платы: 100 и 25. Первый коэффициент предлагается снизить до 25, а второй — до 5. Первый применяется в случае, если предприятие оказывает значительное негативное воздействие на экологию. Это компании в сфере металлургии, химической промышленности, захоронения отходов.

Второй вариант применяется для компаний, чьё влияние выбросов незначительно. В 2021 году плата предприятия за негативные промышленные выбросы составила 19 млрд рублей, в 2020 году — 17,6 млрд рублей. Примерная стоимость системы контроля выбросов, включая установку, поставку, монтаж и пуск оборудования, до февраля 2022 года составлял порядка 30 млн рублей. Сейчас цена этих работ может составить 40 млн рублей.

Издание отмечает, что в настоящее время правительство ведёт последовательную работу по поддержке бизнеса и снижению административных барьеров. Подготовлены меры по пролонгации проекта «Чистый воздух» и реализации модернизации предприятий в течение двух лет.

В Женеве презентовали третью часть Шестого оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). В нём изложена глобальная оценка прогресса в области смягчения последствий климатических изменений, а также рассмотрены источники глобальных выбросов. Подробности — в публикации NEWS.ru.