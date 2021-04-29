В России появятся требования к доле продаж «зелёных» авто

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что с 2030 года автопроизводителей России обяжут соблюдать долю продаж «зелёного» транспорта. Речь идёт о водородомобилях, электромобилях и машинах на природном газе, пишет ТАСС.
Такая мера
Тем самым наша страна в полной мере включится в процесс «зелёного» разворота, — сказал Мантуров.
По его словам, в скором времени Россия будет выпускать суда, автобусы и поезда на водороде. В основу производства лягут собственные разработки по таким ключевым компонентам, как водородные топливные элементы и литий-ионные аккумуляторы. Также рассматриваются совместные с немецкими коллегами водородные проекты.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия и Белоруссия могут объединиться для создания электромобилей, поскольку страны имеют накопленные компетенции в области автомобилестроения.