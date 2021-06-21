В России изменят порядок взыскания алиментов

https://static.news.ru/photo/b1e392de-d270-11eb-8111-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что к 2023 году взыскание алиментов перейдёт в электронный формат и будет осуществляться дистанционно. Об этом пишет РИА Новости.

Для этого в рамках цифровой трансформации появится система электронного межведомственного взаимодействия, в том числе с банками и работодателями. Также будет обеспечено безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов.

Кроме того, подать иск в мировой суд к 2023 году можно будет через портал госуслуг, поскольку все банки подключат к Федеральной службе судебных приставов. Как уточняется, это позволит защитить интересы и права ребёнка.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, как дополнительный сервис, который появится на портале «Госуслуги», позволит автоматически получать соцвыплаты и значительно упростит эту процедуру.