В России изменят порядок взыскания алиментов

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что к 2023 году взыскание алиментов перейдёт в электронный формат и будет осуществляться дистанционно. Об этом пишет РИА Новости.
Для этого в рамках цифровой трансформации появится система электронного межведомственного взаимодействия, в том числе с банками и работодателями. Также будет обеспечено безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов.
Кроме того, подать иск в мировой суд к 2023 году можно будет через портал госуслуг, поскольку все банки подключат к Федеральной службе судебных приставов. Как уточняется, это позволит защитить интересы и права ребёнка.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, как дополнительный сервис, который появится на портале «Госуслуги», позволит автоматически получать соцвыплаты и значительно упростит эту процедуру.