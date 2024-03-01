В России появится универсальный QR-код Набиуллина: большинство банков России поддержали идею универсального QR-кода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что большинство российских банков поддержали идею о введении универсального QR-кода, пишет ТАСС. По ее словам, пилотный проект будет запущен уже в этом году, но для его успеха нужно создавать определенную инфраструктуру.

Ряд банков инициировал вопрос о введении универсального QR, мы проработали эту технологию, недавно провели совещание с рядом крупных кредитных организаций, где большинство высказались за, мы продолжим ее прорабатывать, — пояснила Набиуллина.

По словам главы регулятора, на рынке должна быть справедливая конкуренция, а для эффективного внедрения инновационных платежных сервисов необходимо создать инфраструктуру. При этом она должна быть доступной во всех регионах страны.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предположил, что к концу 2024 года ключевая ставка ЦБ может снизиться до 13% годовых. Он уточнил, что этот процесс будет плавным и начнется во втором полугодии.

Также ранее финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что на следующей неделе (с 4 марта) рубль может укрепиться, а курс доллара составит около 90 рублей. Специалист напомнил, что национальную валюту России поддерживает Центробанк РФ, который удерживает ключевую ставку в районе 16% годовых.