В России появится собственное производство литий-ионных аккумуляторов

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Росатом, Минпромторг России и Калининградская область заключили СПИК по созданию производства литий-ионных ячеек, модулей, тяговых батарей для электротранспорта и стационарных систем накопления энергии. Подписание соглашения состоялось 16 июня на XXVI Петербургском международном экономическом форуме.

По условиям контракта на первой российской «гигафабрике», возводимой Росатомом в Калининградской области (общая площадь территории - 23,6 гектара), до конца 2027 года будет поэтапно обеспечена глубокая локализация продукции. За весь период СПИКа до 2030 года объем произведенной и реализованной промышленной продукции достигнет 18,5 ГВт*ч или более 230 тыс. тяговых батарей.

«В эпоху активного развития электротранспорта и возобновляемой энергетики отрасль систем накопления энергии становится приоритетным направлением, которое является базисом технологической независимости. В связи с этим в прошлом году мы ужесточили требования к локализации продукции систем накопления энергии. В результате реализации СПИКа в Калининградской области будет создано высокотехнологичное производство накопителей энергии. Первые батареи сойдут с конвейера в 2025 году. Мощность «гигафабрики» составит 4 ГВт*ч в год, что позволит обеспечить литий-ионными батареями до 50 тысяч электромобилей», — отметил зампред правительства России — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Создавая отрасль накопителей энергии, мы открываем новые возможности для стабильного развития электротранспорта в России. В 2025 году на первой российской «гигафабрике» в Калининградской области начнется серийное производство надежных, безопасных и энергоемких литий-ионных аккумуляторных батарей. Новое производство позволит перейти на более экологичный транспорт, обеспечить снижение уровня шума и загрязнения воздуха в больших городах», — отметил генеральный директор ООО «РЭНЕРА» Александр Камашев.