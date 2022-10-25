В России появится новая система оплаты по QR-коды от системы «Мир» Банки России смогут начать внедрение нового сервиса оплаты по QR-коду от системы «Мир»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская платежная система «Мир» предложила отечественным банкам новую технологию бесконтактной оплаты. При ней необходимый для оплаты qr-код будет генерироваться непосредственно на смартфоне, а доступность системы для клиентов будет зависеть от конкретного банка по мере внедрения технологии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платежной системы.

Публикация технического релиза платежной системы «Мир» для банков-участников планируется 25 октября 2022 года. По мере внедрения технологии в контуре банка кредитные организации смогут начать предоставлять этот сервис своим клиентам. Срок реализации для держателей карт «Мир» будет зависеть от конкретного банка, — рассказали представители российской системы.

Там также объяснили что QR-коды помогут произвдить оплату товаров и услуг без предъявления пластиковой карты, только с помощью мобильного телефона. Код будет формироваться непосредственно на мобильном устрйстве, его можно будет предъявлять для считывания в торгово-сервисном предприятии.

По мнению экспертов, новая технология должна иметь спрос у клиентов, в первую очередь — владельцев смартфоном Apple, лишившихся возможности использования системы Apple Pay на территории России в результате санкций.

Ранее сообщалось о тестировании банками и НСПК нового способа оплаты по NFC-технологии в Системе быстрых платежей. Для приёма платежа клиента в данном случае используется технология SoftPOS, которая позволяет телефону выступать в качестве платёжного терминала.