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Экономика

В России появится цифровой налог для зарубежных компаний

18:44, 08 июня 2021
Фото: pixabay.com

Российские власти обсуждают введение налога для IT-компаний в размере 3% с дохода, который они получают от российских пользователей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Как уточняется, новый налог также распространится на маркетплейсы. Они будут должны платить 3% от дохода, который получают от покупок россиян. Эти деньги направят на льготы для российских цифровых компаний. 

Отмечается, что правительство обсуждает два варианта: введение налога в одностороннем порядке и присоединение к глобальной системе налогообложения, которую прорабатывает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Подобная практика с 1 апреля текущего года действует в Великобритании. Там налог составляет 2% и распространяется на технологические корпорации Аmazon, Google и Facebook.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко обсудил введение нового сбора для иностранных IT-компаний на совещании с представителями данной отрасли на прошлой неделе. Правила налогообложения в России могут измениться в середине текущего года.

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