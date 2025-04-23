В России появился первый список банков с обоснованными жалобами клиентов Центробанк составил первый ренкинг банков по числу жалоб на кредитование

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Банк России составил ренкинг, или ранжированный список, банков по числу жалоб клиентов на кредиторов, сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что в него попали учреждения, на которые подали больше одной обоснованной жалобы в 2024 году.

В ренкинг включены банки, имеющие розничный кредитный портфель, в отношении которых в 2024 году в Банк России поступило более одной обоснованной жалобы на кредитование (жалоба признается обоснованной, если в ходе проверки выявлены нарушения прав потребителей и приняты меры реагирования), — сказано в сообщении.

Отмечается, что место в списке зависит от числа обоснованных жалоб на каждые 100 тысяч договоров. При этом учитываются только те обращения, по которым подтверждены нарушения прав потребителей в ипотечном, потребительском или автокредитовании. Ожидается, что публикация таких данных будет ежегодной.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что россиян больше всего беспокоит утечка их персональных данных. Кроме того, по ее словам, граждане опасаются, что эти сведения будут использованы для навязывания услуг. Сама она подчеркнула, что не готова делиться персональными данными «со всем миром», и выразила желание быть абсолютно уверенной в их защите.