https://static.news.ru/photo/1188c748-d860-11e9-9f92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Два отечественных рейтинговых агентства — «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) и «Национальное рейтинговое агентство» (НРА) получили аккредитацию Центробанка, став третьим и четвёртым игроками на этом рынке. Запись появилась в реестре ЦБ, опубликованном в понедельник, 16 сентября.

НКР было создано выходцами из АКРА в начале этого года под эгидой холдинга РБК. Агентство возглавляет бывший главный банковский аналитик АКРА Кирилл Лукашук.

НРА в качестве юридического лица зарегистрировано уже более восьми лет, последние три с половиной года пыталось получить аккредитацию.

Помимо двух новичков в России признаны АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство) и «Эксперт РА».

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