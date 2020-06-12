В России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров

https://static.news.ru/photo/525570ac-ada1-11ea-8abf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 июля в России некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии, изменения коснутся тех граждан, которые официально являются опекунами несовершеннолетних детей.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», индексацию проведут автоматически, писать какие-либо обращения пенсионерам не придется.

Также с 1 июля начнет действовать закон, по которому будет восстановлена индексация пенсий работающим пенсионерам, завершившим трудовую деятельность. Отмечается, что таким пенсионерам пенсию пересчитают с учётом всех пропущенных плановых индексаций. При этом появятся две новые льготы — доплата за возраст начиная с 75 лет и рассрочка выплат по кредитам. В последнем случае доход пенсионера должен быть меньше двух МРОТ.

Кроме того, с августа более чем на 9% проиндексируют накопительные пенсии и почти на 8% — выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений.

Как писал NEWS.ru, в настоящее время средний размер пенсии в России составляет 16,5 тысячи рублей, но в подавляющем большинстве регионов уровень пенсий близок к размеру минимального прожиточного уровня пенсионера — около 9-10 тысяч рублей. Низкие пенсии вынуждают пожилых людей подрабатывать, причём, как правило, на низкооплачиваемых должностях. Тем не менее уровень трудовых доходов, как правило, выше пенсий. Кроме того, зарплаты растут темпами выше инфляции.