В России поступят в продажу авиабилеты за один рубль

Авиакомпания Nordwind заявила о планах продавать билеты стоимостью один рубль для взрослых, путешествующих с детьми до 18 лет. Об этом сообщают «Известия».

Всего запланировано продать 25 тысяч таких билетов. Они появятся на маршрутах из Калининграда в Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Самару, а также в Иркутск с пересадкой в Москве. В июле правительство выделило субсидии на перевозку семей железнодорожным и авиационным транспортом по России.

Ранее сообщалось, что генеральный директор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков выразил точку зрения, что государство не должно помогать авиакомпаниям. Так он прокомментировал потери авиаперевозчиков из-за запретов на полёты за рубеж и других ограничений на фоне пандемии коронавируса.

В мае прошлого года кабмин РФ выделил 23,4 млрд рублей на возмещение убытков авиакомпаний, связанных с пандемией. Крупнейшим получателем этой господдержки стала группа «Аэрофлот» — в неё входят одноимённый авиаперевозчик, а также «Победа» и «Россия».