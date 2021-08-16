В России поступят в продажу авиабилеты за один рубль

Авиакомпания Nordwind заявила о планах продавать билеты стоимостью один рубль для взрослых, путешествующих с детьми до 18 лет. Об этом сообщают «Известия».
Всего
Ранее сообщалось, что генеральный директор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков выразил точку зрения, что государство не должно помогать авиакомпаниям. Так он прокомментировал потери авиаперевозчиков из-за запретов на полёты за рубеж и других ограничений на фоне пандемии коронавируса.
В мае прошлого года кабмин РФ выделил 23,4 млрд рублей на возмещение убытков авиакомпаний, связанных с пандемией. Крупнейшим получателем этой господдержки стала группа «Аэрофлот» — в неё входят одноимённый авиаперевозчик, а также «Победа» и «Россия».