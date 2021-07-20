В России построили рекордное число индивидуальных домов

За первые шесть месяцев российские застройщики ввели в эксплуатацию более 20 млн квадратных метров индивидуальных домов. Этот показатель стал рекордным за последние десять лет. Слова генерального директора компании ДОМ.РФ Виталия Мутко приводит ТАСС.

Руководитель организации также выразил надежду на дальнейший рост потенциала отрасли за счёт запуска ипотечной программы на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В свою очередь ДОМ.РФ, как уточнил Мутко, примет участие в разработке нового продукта для этой программы.

Он добавил, что за полгода с момента её ввода гражданам были выданы кредиты на общую сумму в размере 1,5 млрд рублей. Мутко подчеркнул, что люди готовы брать такую ипотеку при доступной ставке.

Глава «ДОМ.РФ» отметил, что в некоторых регионах страны темпы ввода в эксплуатацию индивидуальных жилищных объектов уже превышают аналогичные показатели среди многоквартирных домов.

Подобная тенденция наблюдается в Нижегородской, Тюменской, Иркутской, Челябинской областях, а также в Ставропольском крае. В этих регионах эксперты зафиксировали 70-процентную долю ИЖС в общем объёме ввода жилья. При этом больше всего квадратных метров за первые шесть месяцев 2021 года ввели в Московской (2,1 млн) и Ленинградской (1,2 млн) областях, а также в Татарстане (862 тысячи), Башкирии (856) и Краснодарском крае (799).

Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с Банком России проработать до конца года программу ипотечных кредитов на ИЖС.

Ранее работодателям в стране рекомендовали разрешить выдавать ипотеку сотрудникам под низкий процент. По задумке авторов инициативы (Федеральная сеть риелторских компаний «Этажи»), компании станут представлять собой и кредитные организации.

Предполагается, что реализация подобной программы поможет в будущем повысить конкуренцию на ипотечном рынке усилиями бизнеса. В свою очередь сами компании получат высокий уровень лояльности сотрудников, а также приток инвестиций.