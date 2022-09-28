В России после двух месяцев дефляции зафиксирована недельная инфляция

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инфляция в России за период с 20 по 26 сентября 2022 года составила 0,08%, следует из данных Росстата. Неделей ранее в РФ наблюдалась дефляция на уровне 0,03%.

За период с 20 по 26 сентября 2022 г. выросли цены: на яйца куриные — на 0,8%, колбасы полукопченые и варено-копченые — на 0,7%, свинину, маргарин, творог, сыры сычужные, конфеты шоколадные, печенье, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,2%, говядину, баранину, молоко стерилизованное, сметану, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб ржаной, вермишель, водку — на 0,1%, — говорится в материалах ведомства.

В отчете сообщается, что с начала сентября потребительские цены в стране снизились на 0,07%. С начала года цены выросли на 10,32%. В годовом выражении инфляция на 26 сентября 2022 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 13,68%.

По мнению экспертов, драйвером дефляции летом было снижение цен на овощи. Цены на них начали расти на прошлой неделе: в среднем рост составил 0,5%. Огурцы подорожали на 7,2%, помидоры — на 4,7%, бананы — на 2,5%.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба планирует проиндексировать тарифы на проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования на 6,52%. С 1 октября цены на билеты вырастут, но не более чем на 90 рублей в пересчете на одного пассажира.