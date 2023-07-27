В России попросили максимально снизить налог на имущество «Известия»: ТПП предложила снизить максимальную ставку налога на имущество с 2% до 0,3%

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Торгово-промышленная палата предложила максимально снизить ставку налога на имущество в России с 2% до 0,3%, сообщают «Известия». По имеющимся данным, льготу предлагается ввести для малых и средних предприятий, применяющих специальные налоговые режимы. Реализацию этих предложений авторы инициативы просят поручить Минфину, ФНС и Росреестру.

По информации издания, в настоящее время ставки сильно различаются в зависимости от региона. Так, на Чукотке малые и средние предприниматели от этого вида сбора освобождены. В Перми сумма налога составляет 1,8%, а в большинстве регионов установлена на уровне 2%.

По словам президента ТПП Сергея Катырина, уменьшение ставки по имущественным платежам увеличит отчисления по налогу на прибыль за счет снижения издержек и активизации предпринимательского сообщества.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, предполагающий введение налогообложения для граждан, работающих за пределами страны. Предполагается, что такие работники будут платить НДФЛ в размере 13% вне зависимости от налогового резидентства. Законопроект распространяется лишь на граждан, которые работают в российских компаниях по трудовым договорам или договорам ГПХ в удаленном формате.