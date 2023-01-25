В России подсчитали, сколько времени займет перестройка рынков топлива ЦРЭ: после эмбарго ЕС перестройка мировых рынков топлива займет не менее полугода

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

После вступления в силу эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты перенастройка мировых рынков топлива на новые направления займет не менее полугода. Такое мнение РИА Новости высказали в Центре развития энергетики. По мнению экспертов, в этой связи ситуация на топливных рынках будет напряженной.

Для перестройки рынков потребуется минимум полгода, поэтому этим летом ситуация на топливных рынках во всем мире, вероятно, будет напряженной, — отметили в ЦРЭ.

Что касается новых направлений поставок, то они будут формироваться по пути, аналогичному нефти, считают эксперты. По их мнению, Россия может перенаправить свое дизельное топливо на Ближний Восток, в Южную и Юго-Восточную Азию. При этом Европа начнет закупать топливо в США.

Возможность поставки топлива из Китая в Европу существует, но объемы будут зависеть от того, насколько вырастут цены на дизтопливо в Европе, — считают в ЦРЭ.

Эмбарго ЕС на морские поставки нефтепродуктов вступает в силу 5 февраля. Также с этой даты планируется ввести потолок цен по аналогии с нефтью, но его размер пока не установлен.

Ранее сообщалось, что западные страны во главе с США договорились ввести два ценовых потолка на нефть из России. Теперь ограничения будут действовать на продукты, которые обычно торгуются с премией к сырой нефти и со скидкой.

Страны ЕС в начале декабря утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. 27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в связи с введением потолка цен. Согласно указу, поставки нефти и нефтепродуктов в страны, поддержавшие ограничения, возможны только на основании специального решения главы государства.