В России подорожают безалкогольные напитки и вода

https://static.news.ru/photo/2df585b2-a80f-11eb-9478-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Союза производителей безалкогольных напитков Максим Новиков заявил, что в текущем году бутилированная вода и безалкогольные напитки могут подорожать на 10–15%. Об этом сообщает ТАСС.

Повышение цен будет связано с динамикой курса рубля, изменением конъюнктуры по упаковке и возможным введением полной ответственности за упаковку. Новиков подчеркнул , что его заявление не служит рекомендацией рынку, а является прогнозом с точки зрения объективных факторов, реализация которых будет зависеть от спроса и динамики доходов населения.

Он пояснил, что граждане очень плохо реагируют на изменения цен в данном сегменте, в связи с чем производители зачастую сами компенсируют возникающие издержки. Так, в 2020 году предприниматели совместно с коллегами из ретейла пытались максимально сдерживать рост цен на продукцию.

Ранее из-за пандемии коронавируса биржевые фьючерсы на апельсиновый сок подорожали на 20%, оказавшись самым доходным активом с начала эпидемии.