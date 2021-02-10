В России подорожали овощи, яйца и маргарин

https://static.news.ru/photo/1b4b9c00-6bae-11eb-9eca-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За период со 2 по 8 февраля выросли цены на плодоовощную продукцию — в среднем на 1,9%. Сильнее всего подорожали огурцы (6%), помидоры (2,5%), картофель (2,2%), морковь (1,7%) и лук репчатый (1%).

Кроме того, увеличилась стоимость маргарина и вермишели — на 1%, мясо кур и макароны — на 0,8%, а также куриные яйца — на 0,6%.

В то же время подешевел сахар песок (0,4%) и мясные консервы (0,3%).

Из отдельных видов товаров первой необходимости подорожали пелёнки для новорождённых (0,5%), туалетная бумага (0,4%) и мыло (0,3%).

Стали стоить больше поливитамины (1%), напольные электропылесосы (1,1%) и отечественные сигареты (0,4%).

Цены на бензин выросли на 0,3%.

Не изменились цены на баранину, колбасу полукопчёную и варено-копченую, сосиски, сардельки, конфеты шоколадные и пшено, отечественные легковые автомобили, смартфоны, майки, футболки, мужские носки, женские колготки, носки, детские гольфы и шампуни.

Со 2 по 8 февраля 2021 года зафиксирован инфляционный рост, который по оценке Росстата составил +0,2%. Это выше, чем на предыдущей неделе с 26 января по 1 февраля (+0,03%). Причиной явилось удорожание отдельных еженедельно наблюдаемых товаров (25 позиций), динамика цен по которым неделей ранее была либо нулевой, либо отрицательной, — пояснили в Росстате.

Ранее NEWS.ru писал, что электроника в России в течение года подорожает на 50%.