В России подорожает красная икра

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что красная икра в России подорожает этим летом на 30%. Об этом пишет «Интерфакс».
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Однако цены уже пошли вверх, и этот тренд сохранится, к осени розничные цены могут вырасти на 30% по сравнению с прошлым годом, — сказал Савельев.
В заключении он добавил, что общий объём красной икры, добытой в лососевую путину этого года, составит порядка 18 тысяч тонн. Этого достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, однако сейчас наблюдается дефицит свежей красной икры в Москве и Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что в период с 8 по 15 июня в России усилился рост цен на овощи. В среднем цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,2%