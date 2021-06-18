В России подорожает красная икра

https://static.news.ru/photo/a2a232de-d037-11eb-b73a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что красная икра в России подорожает этим летом на 30%. Об этом пишет «Интерфакс».

Он пояснил , что розничные цены в Петропавловске-Камчатском уже поднялись и назвал их спекулятивными. По его словам, подъём стоимости связан с начавшейся лишь 1 июня путиной. Цены нормализуются к середине июля, когда начнётся основной промысел и пойдет горбуша.

Однако цены уже пошли вверх, и этот тренд сохранится, к осени розничные цены могут вырасти на 30% по сравнению с прошлым годом, — сказал Савельев.

В заключении он добавил, что общий объём красной икры, добытой в лососевую путину этого года, составит порядка 18 тысяч тонн. Этого достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, однако сейчас наблюдается дефицит свежей красной икры в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что в период с 8 по 15 июня в России усилился рост цен на овощи. В среднем цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,2%