В России подорожает игристое вино В России с 2023 года минимальная розничная цена на игристое вино вырастет до 239 рублей

Фото: Victor Lisitsin/Russian Look

Минимальная розничная цена на игристое вино в России вырастет с 2023 года. Об этом говорится в приказе Минфина. Документ опубликован на портале правовой информации. Он вступит в силу с 1 января и будет действовать до 31 декабря 2028 года.

Установить: <...> цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа игристого вина, в размере 239 рублей за 0,75 литра готовой продукции, — говорится в документе.

Таким образом минимальная стоимость бутылки игристого вырастет со 169 до 239 рублей — на 41,4%. Оптовая цена увеличится на 45,2% — со 137 до 199 рублей.

Также вырастет минимальная розничная цена на водку (281 рубль за 0,5 литра вместо 261 рубля), коньяк (517 рублей вместе 480 рублей) и бренди (375 рублей вместе 348 рублей).

В Минфине ранее пояснили, что данная мера связана с ростом акцизов на игристое вино, уровнем инфляции и ростом затрат на производство, а также ввод внешних ограничений. Что касается крепкого алкоголя, то причиной подорожания в ведомстве называют рост издержек производства и ввод внешних торговых ограничений. Кроме того, в Минфине утверждают, что увеличение цены станет мерой борьбы с «теневым» производством.