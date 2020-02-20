https://static.news.ru/photo/e1bd0566-5329-11ea-984e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя цена на телевизор цветного изображения в России за последние 12 месяцев снизилась. В декабре минувшего года его можно было приобрести за 22,1 тысячи рублей (в 2018-м — за 23 тысячи). Это минимальная цена, характерная для декабря, с 2015 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru. При расчётах учитывались жидкокристаллические телевизоры с дистанционным управлением, размером экрана по диагонали от 32 до 43 дюймов (81–109 см).

Стоит отметить, что в ряде регионов спад цены особенно заметен. Так, в Хакасии она снизилась на 13%, в Воронежской области — на 12%.

Между тем выгодно приобрести этот вид техники можно в Севастополе (15,8 тысячи), Тульской (16,2) и Ярославской (17,9) областях. Противоположная ситуация наблюдается на Чукотке (34,3), в Магаданской области (32,9) и Якутии (32,3).

Снижение средней декабрьской цены на телевизоры в этом году связано с тем, что ряд производителей немного «подвинули» таких крупных игроков, как Sony, LG и Samsung, и предоставил покупателю более дешёвые варианты продукта. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил менеджер по работе с клиентами отдела глобальных продаж GfK Владислав Иванников.

Эксперт подчеркнул, что изменение цены с падением продаж сегмента не связано, так как телевизоры с диагональю экрана от 30 до 40 дюймов являются самыми «ходовыми» среди россиян.

Один из факторов, влияющих на изменение средней цены на технику в течение года, — наличие скидок у ретейлеров. По этой причине самые выгодные месяцы для покупки телевизора из года в год «плавают». Так, по данным Росстата, в 2019-м самая низкая средняя стоимость этого вида техники была зафиксирована в декабре, а годом ранее — в июле.

Иванников отметил, что наиболее выгодные цены можно найти в ноябре — во время «чёрной пятницы», а также в предновогодний период.

Как ранее писал NEWS.ru, россияне стали покупать более дорогие модели смартфонов. Средняя цена проданного на территории России гаджета в 2019 году достигла почти 17 тысяч рублей. Эта сумма увеличилась на 7% по сравнению с прошлым годом в денежном выражении. Пик спроса пришёлся на предновогодний период, выросли как продажи, так и средняя цена покупки — до 21,5 тысячи рублей.