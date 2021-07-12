В России планируют увеличить объёмы использования метана для автотранспорта

В России планируют увеличить объём используемого в качестве моторного топлива природного газа. Соответствующее поручение получило Минэнерго, ему вместе с регионами необходимо скорректировать показатель «Объём потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчётный период» для городов, принимающих участие в федеральном проекте «Чистый воздух». Данное распоряжение было дано на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, пишут «Известия».

В Минэнерго рассказали, что развитие использования экологичного и низкого в части выбросов СO2 газомоторного топлива является актуальным вопросом для всех регионов страны.

Конкретные объёмы увеличения потребления будут проработаны дополнительно в кооперации с региональными властями. Достижение целевых показателей может происходить как за счёт выпуска новой техники, так и благодаря переводу транспорта на газ, — пояснили в ведомстве.

Также в министерстве отметили, что подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива» станет федеральным проектом, документ об этом уже находится на межведомственном согласовании.

В 2021 году в 12 городах проекта «Чистый воздух» объём потребления метана превысил отметку в 82 млн кубометров, такие данные привёл начальник департамента развития Национальной газомоторной ассоциации Александр Тавдидишвили. При этом уровень потребления газа в каждом из городов заметно отличается.

Однако пока эксперты видят ряд проблем, основной из которых является раскоординированность строительства инфраструктуры и перевода техники на газ. Это сказывается на отсутствии значимого роста на рынке потребления метана.

Ранее сообщалось, что в России в 2022 году вырастет цена на бензин — автомобильное топливо прибавит в цене 8–10%, или примерно 5 рублей за литр. Эксперты пояснили, что скачок цен на бензин возможен из-за роста инфляции и увеличения издержек бензина.