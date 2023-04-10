Министерство финансов России планирует увеличить налог на уголь в IV квартале 2023 года, сообщил в беседе с «Коммерсантом» представитель ведомства. По его словам, повышение НДПИ произойдет, если в I квартале 2023 года будут зафиксированы хорошие финансовые результаты. При этом он подчеркнул, что пока увеличение пошлин вводить не планируется.