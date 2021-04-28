В России планируют освоить 13 млн гектаров пустующих сельхозземель

https://static.news.ru/photo/4dcab62e-a827-11eb-8bef-96000091f725_660.jpg Фото: Evgeniy Kanaev/Russian Look

Правительство РФ подготовило программу вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. На неё планируется потратить 754 млн рублей и вовлечь в оборот 13 млн гектаров пустующих участков. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

Мы подготовили программу вовлечения земель в сельхозоборот. Эта программа предполагает выделение 754 млрд рублей на 10 лет, из которых 538 млрд рублей — деньги федерального бюджета, — заявил Мишустин.

Он уточнил, что к 2025 году будет проведена инвентаризация всех земельных участков по категориям земель и видам разрешённого использования, вовлечь в оборот планируется не менее 13 млн га незадействованных сельхозземель.

Мишустин также не исключил увеличение финансирования программы комплексного развития сельских территорий.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал мигрантов, приезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья, расселять в пустующих деревнях, чтобы они поднимали сельское хозяйство. Свою идею он аргументировал тем, что такой подход позволит решить проблему с пустующими домами и землями, поскольку «таджики и узбеки — хорошие земледельцы». Кроме того, по его словам, в России вырастет численность населения.

Писатель Сергей Баймухаметов назвал эту идею утопичной, потому что реализация их сельхозпродукции может «обрушить» цены крупных агрохолдингов, а этого никто не допустит.