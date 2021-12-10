В России перед новогодними праздниками резко подорожало шампанское

В России в преддверии новогодних праздников выросла цена на шампанское. В несетевой рознице рост составил 14%, в сетевой — не менее 5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов индустрии.

Так, согласно исследованиям, цена бутылки шампанского в ноябре 2021 года составила 317 руб. В Москве этот игристый напиток можно купить в среднем за 491 руб., в Санкт-Петербурге — за 422 руб. В Якутии шампанское стоит 546 руб., в Красноярском крае — 321 руб., в Краснодарском крае — 315 руб., в Калининградской области — 281 руб., в Нижегородской области — 260 руб.

Ранее Роскачество составило рейтинг игристых вин и шампанского в рамках проекта «Винный гид России», исследовав 147 образцов российских игристых вин. В тройку лидеров вошли вина марок «Мильстрим — Черноморские вина», «Балаклава» и «Кубань-вино».

Речь идёт об игристых винах торговых марок «Аристов», «Шато Тамань», «Абрау-Дюрсо», «Поместье Голубицкое», «Новый Свет»: 10 из 15 вин находятся в ценовом диапазоне 500–700 рублей за бутылку. В тройку лидеров по качеству вошли полусладкое белое игристое вино «Балаклава Мускат» с защищённым географическим указанием «Крым» и игристое белое вино брют серии «Коллекция винодела» с защищённым географическим указанием «Кубань. Таманский полуостров».

Эксперты также сообщили, на что следует обратить внимание, выбирая вино в магазине. Так, маркировка «Вино России» подтверждает, что данная продукция полностью произведена из винограда, выращенного на территории Российской Федерации. Кроме того, производители должны указать на этикетке информацию о сорте (сортах), месте происхождения и годе урожая винограда, используемого при производстве, и указать наименование «игристое вино выдержанное», «российское шампанское коллекционное» или «российское шампанское выдержанное». Также стоит обращать внимание и на сладость вина, которая указывается на этикетке.