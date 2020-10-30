В России начались перебои с обувью и парфюмом

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В России зафиксировали перебои с поставками обуви и парфюмерии. Они начались после введения обязательной маркировки.

Представители бизнеса заявляют о том, что из-за введения новой системы скорость товарных потоков резко снизилась. Контейнеры могут оставаться на таможне до месяца, тогда как раньше это не занимало больше трёх дней, сообщают «Ведомости».

Обувь — товар сезонный и задержки в месяц могут сильно сказаться на продажах. Так произошло с партией детской спортивной обуви, поставщики пропустили начало учебного года и потерпели убытки.

Опрошенные предприниматели рассказывают, что в небольших магазинах предпочитают распродавать немаркированную продукцию. Новую не заказывают.

С декабря 2019 года в России стартовала обязательная маркировка целого ряда товаров — фотоаппаратов, парфюма, автомобильных шин и покрышек, а также некоторых изделий лёгкой промышленности, включая пальто, плащи, куртки, постельное и столовое бельё.

Ранее NEWS.ru писал, что Минпромторг России предложил распространить маркировку продукции на рынок спиртных напитков, начиная с пива, а потом увеличить охват соответствующего закона, рассказал руководитель ведомства Денис Мантуров во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.