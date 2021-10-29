Пандемия COVID-19 обвалила продажи шуб

Пандемия COVID-19 сильно ударила по рынку меховых изделий в России. Спрос на них по сравнению с 2018 годом обвалился более чем на 80%. Об этом сообщает РБК.
По данным издания, продажи шуб в стране
Впрочем, отмечается, что жители России массово отказываются от шуб и дублёнок не только из-за пандемии COVID-19. Также падение спроса связано ещё и с возникшей модой на экологичность, тёплыми зимами и недостатком денег.
За два года в России в несколько раз выросло число забитых на шкурки песцов и норок. Несмотря на то что спрос на меховые изделия из этих животных среди населения падает, государство продолжает субсидировать звероводство.