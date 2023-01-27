В России отзовут больше восьми тысяч машин Lexus Toyota отзовет в РФ 8,3 тысячи Lexus из-за технической неисправности

Российское подразделение японского автоконцерна Toyota — ООО «Тойота мотор» отзывает 8301 автомобиль Lexus из-за возможных проблем с аппаратурой вентиляции топливного бака, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), передает «Интерфакс». Под отзыв подпали автомобили моделей GS 250, GS 350, GS 450H, GS-F, IS 200T, IS 250, IS 300H, RC 200T, RC 350, RC-F, реализованные с марта 2012 года по октябрь 2019 года

Из-за конструктивных особенностей фланца существует вероятность внутренних напряжений на его внешней поверхности, что может вызвать образование трещины. Трещина может расширяться со временем — и в зависимости от размера может в конечном итоге возникнуть утечка топлива из трещины. В таком состоянии в зависимости от количества вытекающего топлива и при наличии источника воспламенения может увеличиться риск возгорания автомобиля, — уточнили в Росстандарте.

В конце сентября прошлого года Минпромторг РФ подтвердил закрытие завода Toyota в Санкт-Петербурге. В ведомстве сообщили, что совместно с правительством Санкт-Петербурга уже прорабатывают возможные сценарии развития данной площадки. В Петербурге выпускались модели Camry и RAV4, мощности были рассчитаны на выпуск 100 тысяч автомобилей в год. Предприятие также поставляло машины в Казахстан, Белоруссию и Армению.

16 ноября стало известно, что ООО «Тойота Мотор» приступило к увольнению сотрудников. Тогда сообщалось, что работники увольняются по соглашению сторон, им выплатят 12 месячных окладов.