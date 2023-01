Российское подразделение японского автоконцерна Toyota — ООО «Тойота мотор» отзывает 8301 автомобиль Lexus из-за возможных проблем с аппаратурой вентиляции топливного бака, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), передает «Интерфакс». Под отзыв подпали автомобили моделей GS 250, GS 350, GS 450H, GS-F, IS 200T, IS 250, IS 300H, RC 200T, RC 350, RC-F, реализованные с марта 2012 года по октябрь 2019 года