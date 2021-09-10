В России ответили на угрозы США помешать «Северному потоку — 2»

В России прокомментировали заявление экс-спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера. Эксперты считают, что проекту «Северный поток — 2» уже вряд ли что-то сможет помешать, пишет РИА Новости.

Накануне Волкер заявил о том, что США и Германия будут действовать против газопровода «Северный поток — 2», если Россия начнёт использовать газ как оружие.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что в США пытаются вести «подковёрные игры» с целью оболгать проект. По его словам, американцы беспокоятся о своих финансовых интересах, в первую очередь касающихся их сжиженного газа. Он назвал все заявления американских политиком «красным словцом».

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, в свою очередь, напомнил о невозможности блокировки достроенного трубопровода.

Задача США будет заключаться в том, чтобы «Северный поток — 2» не заработал на полную мощность, — подчеркнул он.

Блохин отметил, что невозможно использовать газ «как оружие», если его хотят купить потребители в определённых количествах. По мнению учёного, американцы будут пытаться «сохранить лицо», так как не смогли помешать строительству, и все их усилия направлены в сторону Германии.

Ранее глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко сообщил, что работе газопровода «Северный поток — 2» могут помешать США, если введут санкции и тем самым вынудят европейские компании отказаться от покупки российского топлива.