В России ответили на просьбу посла Италии разрешить экспорт пармезана

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Роспотребнадзор прокомментировал слова итальянского посла о том, что пармезан ошибочно попал в список запрещённых к ввозу в Россию продуктов. Дипломат попросил «по-дружески» исключить этот сыр из санкционного списка.

Как сообщило ведомство изданию РБК, в обязанности Роспотребнадзора «не входит внесение изменений в перечень санкционных товаров».

Ранее посол Паскуале Терраччано назвал ошибкой включение пармезана в пакет контрсанкций против свежих продуктов, импорт которых в Россию был запрещен в ответ на введённые странами ЕС санкции. По его мнению, пармезану на вызревание требуются месяцы. Он не является свежим продуктом и не содержит лактозы.

Как заявил NEWS.ru, президент филиала Ассоциации итальянских промышленников (Confindustria) на территории Российской Федерации (Confindustria Russia), российские аграрии за годы контрсанкций добились определённых успехов в импортозамещении европейских сыров и макаронных изделий, поэтому европейскому бизнесу вернуться обратно будет крайне сложно.