В России отмечен серьезный рост биржевых цен на бензин С начала недели бензин на российских биржах подорожал почти на 7%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цены на автомобильный бензин в России с начала недели ощутимо выросли. Стоимость топлива Аи-92 в моменте торгов увеличивалась с 15 января на 6,94%, до 45 315 рублей за тонну, Аи-95 — на 6,17%, до 48 371 рубля.

При этом уточняется, что днем 19 января котировки Аи-92 немного отыграли прирост, опустившись до отметки в 43 705 рублей за тонну, но прибавив при этом 1,4% к уровню закрытия предыдущей сессии. Стоимость бензина Аи-95 снизилась до 47 461 рубля (плюс 1,84% к уровню закрытия предыдущей сессии).

Резкий рост биржевых цен на автомобильный бензин в России произошел после появившихся сообщений о проблемах с заменой установки каталитического крекинга, которая позволяет выпускать высокооктановый бензин на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Нижегородской области. Это предприятие играет ключевую роль в обеспечении столичного региона горючим. В Минэнерго РФ заверили, что потребности рынка в топливе будут удовлетворены, несмотря на снижение объемов его выпуска.

Ранее экономист Сергей Кондратьев предположил, что в России могут отменить введенный запрет на экспорт зимнего топлива в феврале 2024 года. Эксперт назвал принятую в 2023 году кабмином РФ меру по блокировке экспорта радикальной и высказал мнение, что она является временной.