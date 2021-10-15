Новак опроверг связь газового кризиса в Европе с СП – 2

Газовый кризис в Европе вызван рядом экономических причин и управленческих ошибок. Утверждения о том, что он начался из-за запуска газопровода «Северный поток — 2», беспочвенны. Об этом в интервью радиостанции Business FM заявил вице-премьер России Александр Новак.

Конечно, никакой связи нет. Почему? Потому что это инфраструктура, а не контракт, — сказал он.

Новак подчеркнул, что Россия исполняет контракты в полном объёме. Он пояснил, что для увеличения поставок необходимы соответствующие заявки от зарубежных партнёров. При их поступлении их рассмотрят, и исходя из возможностей и дополнительных инвестиций для расширения мощностей объёмы поставок будут наращиваться.

Вице-премьер добавил, что на сегодняшний день европейский рынок обеспечен газом полностью, благодаря поставкам импорта в целом и собственной добыче. Есть проблема, связанная с минимальной за последние пять лет заполненностью газовых хранилищ, которая составляет около 74%. Это вызывает у участников рынка опасения, что приводит к росту цен на топливо.

Ранее Новак заявил, что «Северный поток — 2» будет готов к запуску в ближайшие дни. При этом дальнейшая ситуация с работой трубопровода зависит от европейского регулятора.