В России опровергли прогнозы иностранных экспертов о спаде в металлургии Мантуров опроверг прогнозы иностранных экспертов о спаде в металлургии на 24%

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Денис Мантуров

Глава Минпромторга Денис Мантуров опроверг панические прогнозы иностранных экспертов о спаде производства в отечественной металлургии на 24%. По его словам, которые приводит ТАСС, за 10 месяцев текущего года выплавка стали снизилась только на 6,5%.

Производство стальных труб выросла на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавил министр. Постепенное восстановление спроса в строительстве и вагоностроении способствует тому, что поставки переориентируются на внутренний рынок.

Также [на это работает] реализация проектов «Газпрома» по прокладке новых магистральных трубопроводов в направлении АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион. — NEWS.ru), — сказал Мантуров.

Глава Минпромторга отметил, что уровень загрузки российских металлургических предприятий в среднем составляет порядка 85%. Поставки продукции сориентированы не только на внутренний рынок, но и новые экспортные направления после введения ограничения на импорт стальной продукции со стороны ЕС.

На мой взгляд, эта трансформация в текущих условиях прошла достаточно успешно. Уровень загрузки отечественных мощностей в среднем составляет сейчас порядка 85%, — заключил вице-премьер.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что Россия ориентирована на экспорт металлопродукции на рынки Турции, КНР и стран СНГ. отечественные производители продукции из металла также держат курс на рынки стран Латинской Америки, а также государств Юго-Восточной Азии.