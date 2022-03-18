В России оценили влияние новой валюты ЕАЭС на евро и доллар

В том случае, если в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет создана новая валюта, это станет серьёзным ударом по доминирующим позициям евро и доллара в международных расчётах. Такое мнение высказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Его слова приводит «Газета.Ru».

Если транзакции с участием новой валюты можно будет проводить без использования межбанковской системы расчётов SWIFT по аналогии с биткоинами, это нанесёт доллару, евро и фунту стерлингов колоссальный ущерб, — сказал Колташов.

Он также добавил, что валюту ЕАЭС следует привязать к золотому запасу стран-участниц. Это придаст ей большую в сравнении с долларом стабильность. Эксперт напомнил, что золото является главной причиной обесценивания мировых валют, которые последние двадцать лет теряют в стоимости в «золотом» выражении.

Ранее стало известно, что Китай и ЕАЭС задумались о создании независимой международной валютно-финансовой системы. Для этого страны решили внедрить единую международную валюту. Её стоимость будет рассчитываться как индекс национальных валют стран — участниц проекта и стоимости биржевых товаров. Проект для обсуждения планируется представить до конца марта.

Также сообщалось, что государства, входящие в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), приняли коллективное решение поэтапно переходить к расчётам в национальных валютах.

Кроме того, посол РФ в Индии Денис Алипов сообщил, что Россия и Индия расширят объём расчётов в национальной валюте. По его словам, страна понимает цели специальной операции РФ на Украине и занимает взвешенную позицию по этому вопросу.