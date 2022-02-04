В России оценили вероятность резкого роста цен на продукты в 2022 году

Россия за последние годы сумела построить «финансовую крепость». Она позволит государству пережить новые западные санкции без особых проблем. Об этом пишет агентство Bloomberg. В материале говорится, в частности, что ограничения способны повлиять на российскую валюту и инвестклимат, но не спровоцируют серьёзных падений, как случалось раньше.

Шаги против России, которые обсуждает администрация Байдена со своими союзниками, могут повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию, однако они не способны спровоцировать падение показателей, как в 2014...