В России оценили вероятность резкого роста цен на продукты в 2022 году

Резкого роста цен на продукты питания в 2022 году не ожидается. Такой прогноз сделал в беседе с агентством ПРАЙМ руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников. При этом он не исключил сюрпризов, связанных с геополитикой.
По мнению эксперта, цены, в среднем, не должны
В случае резкого ослабления курса нацвалюты по отношению к доллару, неизбежно вырастет в цене импорт, а стало быть, все импортные овощи и фрукты, — отметил Верников.
Ранее производители детского питания заявили о подорожании продуктов в феврале.