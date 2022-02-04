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Экономика

В России оценили вероятность резкого роста цен на продукты в 2022 году

Аналитик Веников: цены на продукты могут вырасти из-за геополитического давления
04:09, 05 февраля 2022
В России оценили вероятность резкого роста цен на продукты в 2022 году
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Резкого роста цен на продукты питания в 2022 году не ожидается. Такой прогноз сделал в беседе с агентством ПРАЙМ руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников. При этом он не исключил сюрпризов, связанных с геополитикой.

По мнению эксперта, цены, в среднем, не должны показывать сильный рост. Этому способствуют усилия Банка России по замедлению инфляции, а также эффект «высокой базы». При этом он не исключил резкого скачка курса рубля из-за последствий усиливающегося геополитического давления.

В случае резкого ослабления курса нацвалюты по отношению к доллару, неизбежно вырастет в цене импорт, а стало быть, все импортные овощи и фрукты, — отметил Верников.

Ранее производители детского питания заявили о подорожании продуктов в феврале.

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